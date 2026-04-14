CNN: у Вашингтоні заявили, що переговори з Іраном тривають попри загострення

Іран та США / © Главред

Реклама

У Вашингтоні заявляють, що переговори з Іраном тривають, попри різке загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських посадовців.

За даними джерел, США не відмовляються від дипломатичного треку, хоча напередодні переговори між сторонами в Пакистані фактично зайшли в глухий кут. Водночас у Білому домі вважають, що можливість домовленостей ще зберігається.

Реклама

На цьому тлі президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження морської блокади іранських портів, яка вже набула чинності. Він також заявив, що Іран нібито зацікавлений у досягненні угоди, але Вашингтон не відступить від своїх вимог щодо ядерної програми Тегерана.

Після провалу переговорів напруження різко зросло: США пригрозили силовими діями, а Іран попередив про можливу відповідь. Блокада Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових нафтових поставок, вже вплинула на глобальні ринки та викликала занепокоєння міжнародної спільноти.

Попри це, у Вашингтоні наголошують: дипломатичні контакти не припиняються і можуть продовжитися найближчим часом.

Що відомо про загострення навколо Ормузької протоки

Президент США Трамп також заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.

Реклама

Тим часом український експерт Ігор Семиволос каже, що після провалу переговорів в Ісламабаді у Трампа немає «хороших» варіантів щодо Ірану.

Додамо, що до складу американської делегації під час переговорів увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Днями президент Франції Емманюель Макрон звернувся до президента Ірану із закликом забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.