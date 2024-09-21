ЦНС отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Російським військовому систематично видавали наркотичні засоби.

Докази про це навевели у ЦНС.

У документах йдеться, що в мотострілецьких ротах командири взводів "підгодовували" своїх підлеглих наркотичними та психотропними засобами - промедолом, який офіційно заборонений на території РФ.

Препарат при високій концентрації викликає почуття ейфорії, а при регулярному прийманні даного засобу у людини з’являється наркотична залежність, яка надалі призводить до згубних наслідків для психіки та здоров’я.

Російським окупантам роздають промедол

"Тобто, що військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не мають страху перед болем або навіть і самою смертю", - пишуть в ЦНС.

Російським окупантам роздають промедол

Увійськових частинах вівся "чорний" облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною.

Російським окупантам роздають промедол

Додамо, Росія платитиме гроші своїм громадянам, які переїдуть жити на тимчасово окуповані території України.

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