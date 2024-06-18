Coca-Cola і Pepsi продовжують працювати на території РФ всупереч обіцянкам - Bloomberg

До Росії напої імпортують із сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан.

Попри заяви покинути російський ринок, компанії Coca-Cola та Pepsi досі залишаються на території РФ у різних формах.

Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, які пообіцяли піти з Росії на знак протесту.

"Прагнучи уникнути неминучих проблем, пов'язаних із дотриманням очікуваних західних санкцій щодо Кремля, Coca-Cola попросила своїх партнерів забрати банки та пляшки з магазинів, припинити постачання сиропу в автомати з газуванням та припинити виробництво напоїв", - мовиться в повідомленні.

Однак Coca-Cola за деякими показниками залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

"Це пов'язано з тим, що Multon Partners, виробник кока-коли в країні, належить окремій компанії Coca-Cola HBC, зареєстрованій на Лондонській фондовій біржі, де головній компанії в США належить 21% акцій. Коли після вторгнення HBC припинила виробництво кока-коли, Multon представив "Добрий Cola". Вона стала найпопулярнішим газуванням у країні, займаючи 13% ринку. "Прибуток від продажу Coca-Cola у Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC, яка завоювала частку ринку завдяки успіху "Доброго", - каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

Саму Coca-Cola, імпортують із сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Тільки завдяки цьому імпорту Coca-Cola посіла третє місце у рейтингу газованих напоїв у Росії, посідаючи 6% ринку.

"Хоча її обсяги в Росії зросли на 12% минулого року, але залишалися майже на третину нижче рівня 2021 року, коли Coca-Cola була безалкогольним напоєм, що найбільше продається, з 26% ринку. І хоча Coca-Cola отримує прибуток від популярності "Доброго" і сокового бізнесу Multon, що лідирує на ринку, компанія з Атланти заявляє, що відмовилася від управління цим підприємством", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, серед компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі, американські та японські.

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