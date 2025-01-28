Coca-Cola масово відкликає напої з магазинів: виявили небезпечний рівень хлорату

Європейський підрозділ компанії Coca-Cola відкликає свої напої у шести країнах Європи, бо у них виявили високий рівень хлорату. Ця добавка становить потенційну загрозу для здоров'я.

Про це повідомляють France 24 та The Guardian.

Фахівці виявили підвищений рівень хлорату під час планової перевірки на виробничому підприємстві компанії в бельгійському Генті. Відкликання стосується продукції в банках та скляних пляшках, яка продається від листопада в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі.

Продукція мала виробничий код від 328 GE до 338 GE. Окрім самої Coca-Cola, було відкликано також бренди Minute Maid, Nalu, Royal Bliss і Tropico, Fuze Tea, Coke, Sprite. Згідно з повідомленням, йдеться про "значну кількість" напоїв.

Французька філія Coca-Cola зазначила, що незалежні експерти оцінили ризик для споживачів як "дуже низький". Британія також повідомила, що жодних скарг від споживачів не було, але "попередили владу з цього приводу і продовжуватиме співпрацювати з ними". Компанія вибачилася перед споживачами та перебуває в контакті з наглядовими органами.

Більшість напоїв із підвищеним вмістом хлорату вже вилучено з полиць магазинів. Зараз продовжують прибирати з ринку запаси, що залишилися.

Хлорат утворюється як побічний продукт під час використання дезифікувальних хлорних засобів для очищення води та переробки харчових продуктів. Також його широко використовують в харчовій промисловості. Втім, велика кількість цієї хімічної речовини може викликати проблеми зі здоров'ям. Зокрема, зі щитовидною залозою. Особливо у дітей, які страждають на дефіцит йоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про харчову добавка Е250. Її використовують як консервант у м’ясних і рибних продуктах, зокрема таких як шинка, ковбаси, бекон.

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