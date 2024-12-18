Cолдати КНДР під російським командуванням нещодавно просунулися на Курщині – ISW

Ймовірно, північнокорейські солдати нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні відеозаписи північнокорейських солдатів, опубліковані 16 грудня, свідчать про те, що північнокорейські солдати під російським командуванням нещодавно просунулися на північний захід і північний схід від Малої Локні. (на північ від Суджі).

Про це йдеться у звіті ISW.

Додаткові геолокаційні кадри північнокорейських солдатів, опубліковані 17 грудня, показують, що війська КНДР також просунулися до західного берега річки Псел на схід від Курилівки (на південь від Суджі).

"The Economist, цитуючи командира артилерії української бригади, яка діяла в Курській області, повідомив, що російські війська посилюють наступальні дії та чергують механізовані та піхотні штурми, скидаючи на українські позиції до 40 плануючих бомб на день. Російські мілблогери стверджували, що російські війська наближаються до Кругленького (на південний схід від Коренево) і захопили кілька об’єктів місцевості на захід від населеного пункту, хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви", - повідомили аналітики.

Також йшлося про те, що російські війська продовжували просуватися на схід від Новоіванівки (також на південний захід від Коренево). Бої тривали по всій Курській області на північ від Суджі біля Руського Поріччя, Черкаського Поріччя та Малої Локні; на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки; на південь від Суджі біля Курилівки; на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Крем'яного і в напрямку Свердліково.

Раніше ми писали про те, що у загиблих бійців КНДР перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БпЛА. Такий факт може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

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