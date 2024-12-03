США фінансували дослідження в цьому інституті через гранти.

COVID-19 був створений у китайській лабораторії за фінансової підтримки США. Також остаточно оголошено, що сам вірус є штучним.

Про це заявив американський підкомітет з коронавірусної пандемії.

За інформацією джерела, співробітники Уханьського інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів, включно з їхніми генетичними модифікаціями, та не дотримувалися при цьому правил біобезпеки.

Вірус володіє біологічними характеристиками, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус при природному виникненні пандемії має декілька очагів, а не один як в ситуації з ковідом.

Також зазначається, що дослідники Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на вірус, схожий на COVID, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 був виявлений.

Нагадаємо, у Китаї триває буріння однієї з найглибших свердловин світу — Shenditake 1, яка, за прогнозами, повинна досягти глибини 11 100 метрів.

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