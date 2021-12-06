COVID-пандемія: Італія посилює локдаун, а у Відні та Брюсселі протестують проти карантину

Італія повертає масковий режим.
Від сьогоднішньго дня в Італії посилюють карантинні обмеження.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 грудня.
В країні повернули обов'язковий масковий режим, зокрема, й на вулицях. Відвідувати більшість закладів та користуватися громадським транспортом можуть лише ті, хто вакцинувався від COVID-19 або перехворів. Також в італійському уряді обговорюють запровадження обов'язкової вакцинації для низки професій.
Тим часом на тлі запровадження нових карантинних обмежень європейськими країнами прокотилася хвиля протестів. В австрійському Відні, де нині найсуворіший в Європі локдаун, у вихідні зібралися понад 40 тисяч людей. Вони виступили проти планів уряду запровадити обов'язкову вакцинацію від лютого 2022 року.
А в Брюсселі антикарантинні протести переросли у вуличні заворушення та сутички з поліцією. У правоохорронців летіло каміння та фаєри. У відповідь вони застосували сльозогінний газ та водомети. Два десятки мітингувальників затримали.
Нагадаємо, у ВООЗ повідомляли, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті в країнах, де його було виявлено. Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати легші симптоми, ніж його попередники, зокрема з "Дельтою", яка зараз є домінантним глобальним штамом.
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