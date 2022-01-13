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COVID-штам "Омікрон" є особливо небезпечним для невакцинованих - ВООЗ

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COVID-штам "Омікрон" є особливо небезпечним для невакцинованих - ВООЗ

Associated Press

Очільник ВООЗ також заявив про ризик появи більш небезпечного COVID-штаму, ніж "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають новий штам COVID-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

Відповідну заяву в середу, 12 січня, озвучив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє The Guardian.

"Хоча "Омікрон" викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з "Дельтою", він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення", - вказав він.

Гебреїсус хотів, щоб до кінця вересня 2021 року в кожній країні вакцинували 10% населення, до кінця грудня - 40%, а до середини 2022 року - 70%. Однак, вказав очільник ВООЗ, 90 країн все ще не досягли 40%, а 36 із них не щепили й 10% громадян.

"Ми не можемо дозволити цьому вірусу вільно поширюватися і не повинні розмахувати білим прапором, особливо коли стільки людей довкола залишаються невакцинованими", - підкреслив він.

За словами Гебреїсуса, понад 85% населення Африки досі не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу. "Ми не зможемо покласти край гострій фазі пандемії, якщо не ліквідуємо цей розрив", - наголосив очільник ВООЗ.

Він додав, що "переважна більшість" людей, які потрапили до лікарень через захворювання на COVID-19, не були вакциновані. 

"Більше випадків передавання означає більше госпіталізацій, більше смертей, більше людей, які не працюють, зокрема вчителів та медичних працівників, і більше ризику появи іншого варіанту, який ще більш заразний та смертоносний, ніж "Омікрон", - висловився Гебреїсус.

Коментуючи інформацію про те, що кількість пов'язаних із коронавірусом смертей в усьому світі стабілізувалася на рівні близько 50 тисяч на тиждень, очільник ВООЗ сказав: "Навчитися жити з цим вірусом не означає, що ми можемо або маємо миритися з такою кількістю смертей".

Тим часом американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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