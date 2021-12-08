COVID-вакцина Pfizer може бути менш ефективною проти "Омікрона": дослідження

COVID-вакцина Pfizer може бути менш ефективною проти "Омікрона": дослідження

Південноафриканські вчені заявили, що кількість індукованих вакциною антитіл, здатних нейтралізувати "Омікрон", скоротилася приблизно в 40 разів.

Вакцина проти COVID-19, розроблена американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, може бути менш ефективною у боротьбі з новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє NBC News.

Згідно з даними дослідників з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, кількість індукованих вакциною антитіл, здатних нейтралізувати "Омікрон", скоротилася приблизно в 40 разів.

Окрім того, вказують експерти, новий варіант коронавірусу виявився "навіть більш досвідченим в ухилянні від антитіл, що виробляються вакциною Pfizer, ніж варіант "Бета", який також вперше з'явився на території Південної Африки".

Водночас, вказують південноафриканські експерти, антитіл, які мають люди, котрі перехворіли природним шляхом і вакцинувалися проти COVID-19, може бути достатньо для захисту від найгірших наслідків "Омікрона".

"Попередня інфекція, за якою з'явилася вакцинація або повторна вакцинація, ймовірно, збільшить рівень нейтралізації і, ймовірно, забезпечить захист від тяжкого захворювання у разі інфікування "Омікроном", - заявили південноафриканські вчені.

Дослідження базується на зразках крові 12 пацієнтів, повністю щеплених вакциною від Pfizer, які однак, не отримали додаткової (бустерної) ін'єкції.

За словами керівника випробувань Алекса Сігала, вірусолога з Південної Африки, результати можуть змінитися, коли дослідники проведуть більше експериментів.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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