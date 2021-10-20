COVID-вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей від 12 до 18 років: нове дослідження

COVID-вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей від 12 до 18 років: нове дослідження

Експерти США наполягають на важливості вакцинації для захисту молоді від важкої форми COVID-19.

Вакцина від COVID-19, розроблена американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, на 93% скорочує ймовірність госпіталізації дітей від 12 до 18 років.

Про це із посиланням на нове дослідження Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомляє The Guardian.

Зазначається, що експерти від червня до вересня вивчили дані 179 пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, з 19 дитячих лікарень.

97% учасників дослідження не були вакциновані. Окрім того, близько 16% пацієнтів потребували апаратів життєзабезпечення. Усі вони також не мали щеплення.

Автори дослідження заявили, що отримані дані "підтверджують важливість вакцинації для захисту молоді США від важкої форми COVID-19".

У США вакциною від Pfizer і BioNTech дозволяють щеплювати дітей від 12 років, однак компанія зараз очікує на дозвіл для щеплення пацієнтів від п'яти років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини України: кому рекомендуватимуть третю дозу вакцини від COVID-19

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