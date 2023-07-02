ЦРУ планує використати унікальну нагоду для вербування шпигунів у Росії

Попри державну пропаганду та репресії у РФ, невдоволення війною проти України “роз’їдає” російське керівництво.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив про унікальну нагоду вербувати шпигунів у Російській Федерації, якою американське відомство планує скористатися.

Як повідомляє Reuters, таку заяву Бернс зробив у Великій Британії під час лекції для британського фонду Дітчлі в Оксфордширі.

"Незадоволення війною й далі “роз'їдатиме” російське керівництво, навіть попри постійну державну пропаганду і репресії. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ. Ми не проґавимо цієї можливості", – запевнив директор ЦРУ.

За його словами, така можливість випадає "раз на покоління".

Раніше видання The Washington Post повідомило про неоголошений візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до України.

Поїздка Бернса відбулася якраз перед невдалим повстанням лідера найманців Євгена Пригожина проти російського оборонного відомства. Хоча розвідувальна спільнота США дізналася в середині червня, що Пригожин планував якийсь збройний заколот, ці висновки не обговорювалися під час зустрічей із Зеленським, йдеться у публікації з посиланням на неназваного американського чиновника.

Представники адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Вашингтон і Київ не мають нічого спільного з невдалим походом на Москву, рідкісним викликом президенту Росії Володимиру Путіну, який Сполучені Штати характеризують як внутрішню справу РФ.

Нагадаємо, на початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Київ із неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом державної розвідки.

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