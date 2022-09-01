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Цу був той самий фальшивий привід для нападу на Україну: МЗС попереджає Молдову про небезпеку з боку РФ

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Цу був той самий фальшивий привід для нападу на Україну: МЗС попереджає Молдову про небезпеку з боку РФ

Фото: Associated Press

В Міністертстві закордонних справ України відреагували на чергові погрози голови МЗС РФ Сергія Лаврова, який зібрався "захищати невідомо від кого російське та російськомовне населення країни" у Молдові.

Українське зовнішньополітичне відомство висловило рішучу та повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у твітер. 

"Лавров каже, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення в Молдові. Ми це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови", - йдеться у дописі представника українського МЗС. 

Нагадаємо, у Кремлі знову погрожують Молдові, прикриваючись захистом російськомовного насленні. Днями міністр закордонних справ РФ заявив, що будь-яка загроза безпеці російських військових у Придністров'ї буде розцінюватися, як напад на РФ

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
953
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