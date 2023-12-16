Цукерберг будує один із найдорожчих комплексів у світі на Гаваях: вартість шокує

Підприємець будує один із найдорожчих об'єктів нерухомості у світі.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість, враховуючи ділянку землі, сягає 270 мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідування WIRED.

Що відомо про проєкт

Ділянка, де розгортається будівництво, оточена стіною у 6 футів заввишки. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерала відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами і працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів.

Як зазначають розслідувачі, проєкт настільки величезний, що співробітники з угодою про нерозголошення. Але усі знають, що за цим стоїть. Марк Цукерберг, який розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році.

Згідно з планом будівництва, це майно, відоме як ранчо Кулау, включатиме підземний бункер площею 5000 квадратних футів, матиме власні запаси енергії та харчових продуктів.

"Проєкт спирався на юридичні маневри та політичні зв'язки, а часом, як вважають джерела, демонстрував зневагу до місцевої громадськості", - зауважили розслідувачі.

Нагадаємо, Цукербергу заборонили в'їзд до Росії.

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