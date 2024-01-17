Цукерки з наркотиками: 6-річний хлопчик опинився в лікарні через солодощі, які йому купила мама

Вона не звернула увагу на етикетку.

У США 6-річний хлопчик опинився в лікарні через цукерки, які йому купила мама у крамниці.

Про це пише WSOC-TV.

Кетрін Баттерейт придбала дитині пакетик того, що, на її думку, було просто солодощами. Однак там був головний психоактивний компонент канабісу Дельта 9, відомий як ТГК.

"Я була в жаху", - сказала жінка. "Я думала, що вбила свою дитину".

У п'ятницю, 12 січня, вони пішли пообідати. Поки жінка робила замовлення та оплачувала його, син передав їй цукерки та попросив купити їх. Жінка без зайвих думок передала їх касиру.

Цукерки з наркотиками / Фото: WSOC-TV

Невдовзі дитина вже насолоджувалася яскравими смаколиками. Втім, потім син почав дивно почуватися і поводитися.

"Він схопився за голову і сказав: "Мій мозок ворушиться". І я подумала, що щось не так", — пригадала жінка.

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Її наречений уважно розглянув етикетку.

"Він такий: "Це Дельта 9", - сказала вона. "І я досі не знаю, що це означає. А він такий: "Це як травичка".

Баттерейт сказала, що її син повернувся додому після шести годин у лікарні.

Зі свого боку, представник закладу заявив, що його команда покращила вивіски для цих продуктів як додатковий запобіжний захід.

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