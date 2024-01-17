Цукерки з наркотиками: 6-річний хлопчик опинився в лікарні через солодощі, які йому купила мама

Вона не звернула увагу на етикетку.
У США 6-річний хлопчик опинився в лікарні через цукерки, які йому купила мама у крамниці.
Про це пише WSOC-TV.
Кетрін Баттерейт придбала дитині пакетик того, що, на її думку, було просто солодощами. Однак там був головний психоактивний компонент канабісу Дельта 9, відомий як ТГК.
"Я була в жаху", - сказала жінка. "Я думала, що вбила свою дитину".
У п'ятницю, 12 січня, вони пішли пообідати. Поки жінка робила замовлення та оплачувала його, син передав їй цукерки та попросив купити їх. Жінка без зайвих думок передала їх касиру.
Невдовзі дитина вже насолоджувалася яскравими смаколиками. Втім, потім син почав дивно почуватися і поводитися.
"Він схопився за голову і сказав: "Мій мозок ворушиться". І я подумала, що щось не так", — пригадала жінка.
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Її наречений уважно розглянув етикетку.
"Він такий: "Це Дельта 9", - сказала вона. "І я досі не знаю, що це означає. А він такий: "Це як травичка".
Баттерейт сказала, що її син повернувся додому після шести годин у лікарні.
Зі свого боку, представник закладу заявив, що його команда покращила вивіски для цих продуктів як додатковий запобіжний захід.
Нагадаємо, теля з двома головами здивувало Мережу. Тварина не може самостійно їсти і пити.
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