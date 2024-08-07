Цвинтарі переповнені: в одному з російських регіонів більше не хочуть воювати проти України

В Північній Осетії заявили, що через війну "народ вимирає прогресуючими темпами".

Жителі Північної Осетії закликають керівника регіону звернутися до диктатора Путіна з проханням більше не закликати місцевих жителів на війну проти України, оскільки "осетинський народ вимирає".

Колективне звернення до глави Північної Осетії Сергія Меняйла підписали керівники 12 громадських організацій, повідомив голова РГО "Круглий стіл Аланія" Хадзімат Дзанайти, передає RTVI.

У тексті звернення наголошується, що в бойових діях в Україні "продовжує гинути молодь Осетії, чиїми тілами вже переповнені цвинтарі Владикавказу", і спад корінного населення в республіці "набуває незворотного характеру".

Активісти вимагають оприлюднити кількість загиблих в Україні осетинів (за їх оцінками, їх має бути не менше тисячі), оголосити тижневу жалобу по земляках, а також звернутися до Путіна з "обгрунтованою забороною" на мобілізацію мешканців республіки, оскільки "осетинський народ вимирає прогресуючими темпами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати росіян на фронті зменшились, але вони стали "найдорожчими" для РФ.

Крім того, ми також інформували, що на російському ракетному крейсері під час навчань загинуло двоє моряків.

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