ЦВК Грузії оголосила перші результати виборів: хто лідирує

Найбільшу кількість голосів набрала правляча партія.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії опублікувала перші результати місцевих виборів на своєму сайті.

Після підрахунку 38,63% бюлетенів з результатом 48,56% лідирує правляча партія "Грузинська мрія", пише Lenta.ru.

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На другому місці - опозиційна партія колишнього президента Міхеіла Саакашвілі - "Єдиний національний рух" (ЄНД), яка набрала 31,23%.

Екзитполи також зафіксували лідерство правлячої партії на виборах в Грузії. За даними телекомпанії "Мтаварі архі", "Грузинська мрія" набрала 38,6%, а ЄНД відстає всього на 5,6%.

Виборчі дільниці у країні закрилися о 20:00 в суботу за місцевим часом. Жителі 64 міст і районів Грузії вибирали керівників і депутатів місцевих парламентів. За посаду мера Тбілісі бореться рекордна кількість кандидатів - 16.

Нагадаємо, у Грузіївідбулися місцеві вибори. Колишній президент країни Саакашвілі вирішив повернутися, але його відразу заарештували. У Грузії кажуть, визволити колишнього президента з тюрми може тільки нова революція.

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