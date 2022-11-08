"Цвях" в путінську "труну": експерт - про те, як Китай та Німеччина реагують на ядерний шантаж РФ

За словами Піонтковського, на саміті G20 Росії дадуть ще один чіткий сигнал про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Сполучені Штати, Німеччина та Китай дають Путіну чіткі сигнали про недопустимість ядерного шантажу.

Про це заявив російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський, інформує "24 канал".

За його словами,німці та китайці поставили крапку у ядерному шантажу Росії. Під час візиту до Китаю, Олаф Шольц разом з лідером КНР Сі Цзіньпіном категорично виступили проти використання ядерної зброї Росією.

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"Висловлювання було ніби нейтральне, але зрозуміло, до кого вони зверталися. Це колосальний удар по Путіну. На саміті G20 у Балі, вважаю, що китайці та американці разом також включать цю фразу в комюніке "Великої двадцятки". Це буде ще один "цвях" в путінську "труну", – зазначив Піонтковський.

Експерт заперечує тезу, що Європа втомилась від України. За його словами, позиція Німеччини навпаки змінилася на більш жорстокішу до Кремля.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання.

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Після візиту до Китаю канцлер Німеччини зателефонував Байдену. Лідери країни визнали “чіткою” заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

Піонтковський раніше казав, що Цзіньпін дуже незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, лідер Китаю вже планує вирішення своїх питань у постпутінській Росії.