Цвяхи, шурупи та гайки: у Литві лікарів шокувала знахідка у шлунку чоловіка

Операція тривала три години.
У Литві лікарі витягли зі шлунку чоловіка кілограм цвяхів, шурупів, лез і гайок.
Про це повідомляє BBC News.
За словами жителя Литви, він ковтав металеві предмети протягом місяця після відмови від алкоголю. Його доправили з гострим болем до лікарні.
Лікарі оперували пацієнта три години. За цей час вони дістали металеві предмети, деякі з яких досягали десяти сантиметрів в довжину.
Як зазначив один з хірургів лікарні Шарунас Дайліденас, такий випадок можна назвати унікальним.
Нагадаємо, у Львові медики видалили 47-річному чоловіку 25-сантиметрову доброякісну пухлину печінки.