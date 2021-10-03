Цвяхи, шурупи та гайки: у Литві лікарів шокувала знахідка у шлунку чоловіка

Цвяхи, шурупи та гайки: у Литві лікарів шокувала знахідка у шлунку чоловіка

Операція тривала три години.

У Литві лікарі витягли зі шлунку чоловіка кілограм цвяхів, шурупів, лез і гайок.

Про це повідомляє BBC News.

За словами жителя Литви, він ковтав металеві предмети протягом місяця після відмови від алкоголю. Його доправили з гострим болем до лікарні.

Лікарі оперували пацієнта три години. За цей час вони дістали металеві предмети, деякі з яких досягали десяти сантиметрів в довжину.

Як зазначив один з хірургів лікарні Шарунас Дайліденас, такий випадок можна назвати унікальним.

Нагадаємо, у Львові медики видалили 47-річному чоловіку 25-сантиметрову доброякісну пухлину печінки.

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