Ця хвиля буде важкою: Грузія оголосила про новий спалах коронавірусу

Ця хвиля буде важкою: Грузія оголосила про новий спалах коронавірусу

П'ята хвиля у Грузії почалася з високих показників COVID-19 і буде досить важкою.

У Грузії почалася п'ята хвиля поширення коронавірусу. Кількість хворих за останні дні серйозно збільшилася.

Про це заявив керівник Національного центру контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе, пише видання "Грузія Онлайн".

Також читайте Привезли вже мертвою: ізраїльтянка за лічені години померла від коронавірусної інфекції

За його словами, зупинити пандемію може тільки вакцинація. Водночас він закликав, дотримуватися всіх карантинних обмежень.

"На жаль, ця хвиля починається з досить високої позначки, і тому необхідно, щоб всі врахували рекомендації - носити маски, дотримуватися дистанції, уникати багатолюдних місць і зробити щеплення", - сказав Гамкрелідзе.

За його даними, протягом останнього тижня в Грузії ситуація з коронавірусом погіршилася в трьох регіонах, де рівень вакцинації відносно низький. Порівняно краща ситуація в Аджарії і Тбілісі, де рівень вакцинації вище в порівнянні з іншими регіонами.

Також читайте США відкривають кордони для щеплених іноземців: які вакцини визнають і кого не пускатимуть

"Тому вкотре прошу населення зробити щеплення. Щеплено мільйон осіб, але щонайменше потрібно вакцинувати ще мільйон, щоб країна спокійно зустріла Новий рік", - зазначив Гамкрелідзе.

Він попередив, що п'ята хвиля буде важкою.

"Насувається така хвиля, що якщо не будуть ухвалені відповідні обмежувальні заходи, то цей листопад буде дуже важкий. Я маю на увазі дотримання рекомендацій та вакцинацію", - пояснив Гамкрелідзе.

Як повідомлялося, у Франції хочуть подовжити надзвичайний стан, запроваджений через пандемію, до кінця липня наступного року.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коронавірусний спалах у Грузії: в країні ввели нові обмеження

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання