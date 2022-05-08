"Ця війна є кінцем часів Путіна": соціал-демократи Німеччини заявили про європейські перспективи для України

"Ця війна є кінцем часів Путіна": соціал-демократи Німеччини заявили про європейські перспективи для України

Лідер СДПН Ларс Клінгбейл протистоїть ствердженню, що федеральний уряд Німеччини вагався щодо поставок зброї Україні.

Час Путіна з цією війною сплив. "Східна політика" Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), основою якою є теза "Безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією", більше не є правильною, а Україна потребує європейської перспективи.

Про це заявив лідер партії Ларс Клінгбайл виданню Welt am Sonntag.

Голова СДПН заявив, що партія пишається Ostpolitik партії, започатковоною Віллі Брандтом, яка проголошує принцип, що конфлікти можна розрядити за допомогою діалогу, але визнає зроблені помилки.

"Ми занадто багато зосередилися на Росії. У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи. ЄС повинен знову навчиться мислити геополітично", — сказав він.

"Наразі бракує уяви, щоб вести довірливі переговори з Путіним. Ця війна є кінцем часів Путіна", — сказав він Ларс Клінгбайл.

Політик сподівається, що можливий військовий провал РФ в Україні та жорсткі санкції також вплинуть на політичну систему всередині Росії.

"Україні потрібна перспектива вступу до ЄС з чіткою політичною декларацією волі всіх країн-членів: ви належите до ЄС", — сказав він.

Нове геостратегічне мислення, зауважив лідер СДПН, також включає інтенсифікацію трансатлантичних відносин.

Лідер СДПН запевнив, що канцлер-соціалдемократ, Олаф Шольц, разом з усім федеральним урядом і країною твердо стоїть на стороні України. Він також заявив, що не боїться третьої світової війни, якою погрожує путін.

"Путін оголосив війну не лише в Україні, а й нашій моделі суспільства. Тому є підстави для занепокоєння цією ситуацією", — сказав Клінгбайл.

Нагадаємо, російські окупанти 7 травня обстріляли населені пункти Луганської області через що сталося кілька пожеж в житлових будинках, а також руйнування загальноосвітньої школи у смт Білогорівка.

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