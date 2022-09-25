"Ця жертва змиває всі гріхи": патріарх Кирило заявив, що мобілізовані, які загинуть в Україні, потраплять до раю

На думку Кирила, попереду на загиблих в Україні росіян чекає вічне життя.

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) пообіцяв всі мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

Про це "духовний політрук" окупантів заявив під час проповіді.

Війну в Україні Кирило назвав "междоусобной бранью".

Також читайте Сейм Латвії затвердив незалежність Латвійської православної церкви від Кирила та РПЦ

"Якщо людина залишається вірною своєю покликанню, і якщо виконує свій обов'язок і помирає, то вона обов'язкою здійснює подвиг, рівносильний жертві. А отже ця жертва змиває всі гріхи", — зазначив глава РПЦ, говорячи про новомобілізованих.

На думку Кирила, попереду на загиблих в Україні росіян чекає вічне життя. Раніше він закликав російських окупантів "сміливо йти і виконувати свій військовий обов'язок".

"А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок, як каже священне писання, ви будете разом із Богом у його царстві, у його славі, у його вічному житті", — заявляв патріарх Кирило.

Раніше повідомлялося, що глава УПЦ МП Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами та побажав "щоб бог оберігав усіх людей на полі бою"

Читайте також: