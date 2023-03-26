Цзіньпін готовий "представляти Путіна", але в обмін на експансію у самій РФ: Фейгін припустив, які землі хоче лідер Китаю 

Фейгін припускає, що Байден і Цзіньпін обговорювали позицію КНР щодо вторгнення в Україну на саміті "Великої двадцятки" на Балі у листопаді 2022 року.

Російський блогер і юрист Марк Фейгін вважає, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий враховувати інтереси Москви і навіть представляти їх, але за умови затвердження своєї влади на Тайвані й можливу експансію у самій РФ.

Таку думку Фейгін висловив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Китай-то готовий представляти Путіна. Ось у чому вся справа. На своїх умовах. Але вони чомусь хочуть усе разом і одночасно: просто і Тайвань, і Далекий Схід, і Східний Сибір, і Забайкалля. "Усе наше, і от іще щось дайте..." Тому, чесно кажучи, схоже на те, що вони зовсім... Їм кажуть: "Ви знахабніли вже. Так не можна", – вважає блогер.

Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь для ТСН.ua висловив думку, що Путін погодився на всі умови Сі Цзіньпіна, але час не на його боці. За його припущеннями, під час візиту китайського лідера до Росії Сі Цзіньпін поставив Путіну умови, на які російський диктатор був змушений погодитися.

Глобальна проблема: павутина Путіна

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