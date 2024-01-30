Дача Путіна в Карелії: розслідувачі показали резиденції президента РФ і його сусіда Абрамовича (фото)

Три будинки у сучасному стилі, два вертолітні майданчики, кілька пірсів для яхт, форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини, а також особистий водоспад.
Репортери оприлюднили найдокладніше відео з усіх, коли-небудь зроблених у резиденціях президента Росії Володимира Путіна. За інформацією розслідувачів, поруч із секретною дачею очільника Кремля виявлено нового сусіда — Романа Абрамовича.
Про це йдеться у відео розслідування Центру "Досьє".
На кадрах можна побачити резиденцію на березі затоки Марьялахті в Карелії, а саме:
- три будинки в сучасному стилі,
- два вертолітні майданчики,
- кілька пірсів для яхт,
- форелеву ферму,
- господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини,,
- особистий водоспад.
В резиденції є лазня на воді й персональна альтанка навпроти чотириметрового водоспаду, а також пірси для яхт.
Журналісти зауважують, що для Путіна збудували три особняки на землі, яка має бути частиною національного заповідника. А охороняють комплекс очільника протиповітряної оборони ЗРГК "Панцирь-С1".
Від кордону з Фінляндією до секретної дачі лише 30 км.
До резиденції площею майже 4 кв км (хоча офіційно — майже один) у районі Марьялахті регулярно підпливають яхти "Нега" та "Альгода".
Ділянка була майном власників місцевої туристичної бази на початку 2010-х років. Турбазу приєднали до земель національного заповідника й закрили.
Так звану дачу Путіна охороняють співробітники ФСБ, навколо встановлено паркан із колючим дротом. Там працюють "глушилки", тому БПЛА провести "розвідку" там складно.
Поруч із резиденцією Путіна журналісти виявили нового сусіда — російського олігарха Романа Абрамовича.
Раніше ТСН.ua писав про нову супер’яхту Путіна, яку обслуговує компанія, що будує кораблі для НАТО.
Судно розслідувачі знайшли у Стамбулі. Йдеться про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Наразі загальновідомий флот Путіна налічує вже 10 кораблів.
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