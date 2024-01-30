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Дача Путіна в Карелії: розслідувачі показали резиденції президента РФ і його сусіда Абрамовича (фото)

Дача Путіна в Карелії: розслідувачі показали резиденції президента РФ і його сусіда Абрамовича (фото)

Резиденція Путіна Фото: скриншот

Три будинки у сучасному стилі, два вертолітні майданчики, кілька пірсів для яхт, форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини, а також особистий водоспад.

Репортери оприлюднили найдокладніше відео з усіх, коли-небудь зроблених у резиденціях президента Росії Володимира Путіна. За інформацією розслідувачів, поруч із секретною дачею очільника Кремля виявлено нового сусіда — Романа Абрамовича.

Про це йдеться у відео розслідування Центру "Досьє".

На кадрах можна побачити резиденцію на березі затоки Марьялахті в Карелії, а саме:

  • три будинки в сучасному стилі,
  • два вертолітні майданчики,
  • кілька пірсів для яхт,
  • форелеву ферму,
  • господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини,,
  • особистий водоспад.
Дача Путіна - розслідування Центру Досьє Фото: скриншот / ©
Дача Путіна - розслідування Центру Досьє Фото: скриншот

В резиденції є лазня на воді й персональна альтанка навпроти чотириметрового водоспаду, а також пірси для яхт.

Журналісти зауважують, що для Путіна збудували три особняки на землі, яка має бути частиною національного заповідника. А охороняють комплекс очільника протиповітряної оборони ЗРГК "Панцирь-С1".

Від кордону з Фінляндією до секретної дачі лише 30 км.

Резиденція Путіна Фото: скриншот / ©
Резиденція Путіна Фото: скриншот

До резиденції площею майже 4 кв км (хоча офіційно — майже один) у районі Марьялахті регулярно підпливають яхти "Нега" та "Альгода".

Резиденція Путіна Фото: скриншот / ©
Резиденція Путіна Фото: скриншот

Ділянка була майном власників місцевої туристичної бази на початку 2010-х років. Турбазу приєднали до земель національного заповідника й закрили.

Так звану дачу Путіна охороняють співробітники ФСБ, навколо встановлено паркан із колючим дротом. Там працюють "глушилки", тому БПЛА провести "розвідку" там складно.

Резиденція Путіна Фото: скриншот / ©
Резиденція Путіна Фото: скриншот

Поруч із резиденцією Путіна журналісти виявили нового сусіда — російського олігарха Романа Абрамовича.

Раніше ТСН.ua писав про нову супер’яхту Путіна, яку обслуговує компанія, що будує кораблі для НАТО. 

Судно розслідувачі знайшли у Стамбулі. Йдеться про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Наразі загальновідомий флот Путіна налічує вже 10 кораблів.

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