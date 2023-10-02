Дах церкви обвалився під час обряду причастя: 10 жертв, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

У церкві перебували близько 100 людей.
У Мексиці, у церкві міста Сьюдад-Мадеро 1 жовтня стався обвал даху під час проведення обряду причастя – щонайменше 10 людей загинули, ще близько 20 опинилися під завалами. Повідомляється, що серед загиблих – щонайменше двоє дітей.
Про це пише BBC.
До лікарні доставили близько 49 людей, які зазнали поранень. Близько 100 людей у той час були присутні на месі у церкві.
Після обвалу даху десятки людей залишилися заблокованими в церкві. Губернатор Амеріко Вільярреал пізніше заявив, що всі зниклі безвісти були знайдені.
"Церква була переповнена приблизно 100 людьми, і люди вишикувалися в чергу, щоб прийняти причастя – звичайно, це свого роду кульмінація католицької меси — і саме тоді на них впав дах; цегла, бетон і звичайно сталеві опорні конструкції", - розповів місцевий журналіст Франк Контрерас.
Рятувальники, які розбирали завали, просили людей зберігати тишу, аби вони могли почути, чи хтось ще перебуває під завалами і кличе про допомогу.
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