Дах церкви обвалився під час обряду причастя: 10 жертв, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

У Мексиці, у церкві міста Сьюдад-Мадеро 1 жовтня стався обвал даху під час проведення обряду причастя – щонайменше 10 людей загинули, ще близько 20 опинилися під завалами. Повідомляється, що серед загиблих – щонайменше двоє дітей.

Про це пише BBC.

До лікарні доставили близько 49 людей, які зазнали поранень. Близько 100 людей у той час були присутні на месі у церкві.

Після обвалу даху десятки людей залишилися заблокованими в церкві. Губернатор Амеріко Вільярреал пізніше заявив, що всі зниклі безвісти були знайдені.

Місце обвалу даху у церкві у Мексиці / Фото: скриншот

Місце обвалу даху у церкві у Мексиці / Фото: скриншот

"Церква була переповнена приблизно 100 людьми, і люди вишикувалися в чергу, щоб прийняти причастя – звичайно, це свого роду кульмінація католицької меси — і саме тоді на них впав дах; цегла, бетон і звичайно сталеві опорні конструкції", - розповів місцевий журналіст Франк Контрерас.

Рятувальники, які розбирали завали, просили людей зберігати тишу, аби вони могли почути, чи хтось ще перебуває під завалами і кличе про допомогу.

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