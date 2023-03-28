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Дахи здуває з багатоповерхівок: найпотужніший ураган обрушився на Батумі (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
36
Час на прочитання
1 хв
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Дахи здуває з багатоповерхівок: найпотужніший ураган обрушився на Батумі (фото)

Фото Batumelebi

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Найпотужніший ураганний вітер обрушився на курортні міста Грузії 28 березня. Вже відомо про постраждалих та загиблого. Літаки приземляються буквально боком, дахи просто здуває з багатоповерхівок, люди ледве тримаються на ногах.

Про це повідомляє канал Mash.

У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина.

Фото Formula / ©
Фото Formula

Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру досягають 35 м/сек. 

Фото Batumelebi / ©
Фото Batumelebi

Сильним вітром з будинків зриває дахи, руйнує огорожі, вибиває шибки у закладах.

Фото: скріншот / ©
Фото: скріншот

Жителі грузинських міст повідомляють про перебої зі світлом та пробки на дорогах. На тлі цього у місті неможливо викликати таксі. Найближчими днями синоптики обіцяють, що вітер зменшить оберти, але істотно погода не зміниться.

Тим часом зима повернулася до України зі снігопадами, ожеледицею і шквальним вітром.

Різко погіршилася погода у Києві, де вдень йшли дощі, а під вечір пішов сніг і температура опустилася до нуля. Вночі прогнозують мороз.

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Дата публікації
Перегляди
36
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