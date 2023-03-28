Дахи здуває з багатоповерхівок: найпотужніший ураган обрушився на Батумі (фото)

Найпотужніший ураганний вітер обрушився на курортні міста Грузії 28 березня. Вже відомо про постраждалих та загиблого. Літаки приземляються буквально боком, дахи просто здуває з багатоповерхівок, люди ледве тримаються на ногах.

Про це повідомляє канал Mash.

У курортному місті Кобулеті поблизу Батумі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль загинула людина.

Фото Formula

Батумі накрило ураганом уперше за кілька років. Пориви вітру досягають 35 м/сек.

Фото Batumelebi

Сильним вітром з будинків зриває дахи, руйнує огорожі, вибиває шибки у закладах.

Фото: скріншот

Жителі грузинських міст повідомляють про перебої зі світлом та пробки на дорогах. На тлі цього у місті неможливо викликати таксі. Найближчими днями синоптики обіцяють, що вітер зменшить оберти, але істотно погода не зміниться.

Тим часом зима повернулася до України зі снігопадами, ожеледицею і шквальним вітром.

Різко погіршилася погода у Києві, де вдень йшли дощі, а під вечір пішов сніг і температура опустилася до нуля. Вночі прогнозують мороз.

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