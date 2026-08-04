Дах над головою чи гроші: українських біженців ставлять перед жорстким вибором у країні ЄС

Українські біженці / © ТСН.ua

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Українські біженці з інвалідністю в Ірландії ризикують залишитися без державної підтримки через нові правила уряду. Громадські організації попередили про загрозу втрати або житла, або соціальних виплат. Вони вимагають від прем’єр-міністра переглянути рішення на тлі війни в Україні, що триває.

Про це повідомляє RTE.

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121 громадська та національна організація Ірландії заявила, що заплановані зміни державної політики можуть поставити українських біженців із числа найуразливіших перед необхідністю обирати між житлом і фінансовою підтримкою.

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У Форумі громадянського суспільства України (Ukraine Civil Society Forum) висловили «глибоке занепокоєння» через рішення припинити надання державного житла одночасно з «паралельним зобов’язанням уряду» скоротити щомісячні виплати громадянам, які прихистили осіб зі статусом тимчасового захисту (Beneficiaries of Temporary Protection).

Як наголосили представники форуму, такі кроки є «надзвичайно руйнівним, контрпродуктивним і повторно травматичним для цієї спільноти на тлі жорстокої війни в Україні, що триває».

Організації закликали владу запровадити триваліший перехідний період, зберігши чинні механізми інтеграційної підтримки для людей із тимчасовим захистом. На їхню думку, це допоможе таким особам поступово досягти фінансової незалежності.

«З огляду на подовження дії статусу тимчасового захисту на рівні ЄС до березня 2028 року, ми вважаємо, що виконання цього рішення вимагає збереження житлової підтримки в умовах серйозної та тривалої нестачі житла на приватному ринку оренди в Ірландії», — зазначається у зверненні.

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Також автори листа назвали процедуру оцінювання права на подальше проживання «надзвичайно стресовою» та адміністративно складною. Від людей вимагають надати довідки від сімейних лікарів і Служби охорони здоров’я Ірландії, хоча обидві системи вже працюють із суттєвим навантаженням.

За інформацією форуму, мешканців поінформували, що отримання окремих видів соціальної допомоги може бути враховане як підтвердження їхньої вразливості під час розгляду питання про право залишитися в державному житлі. Водночас деяким людям повідомили, що саме проживання у такому житлі може вплинути на можливість отримувати ці виплати.

Особливе занепокоєння викликає допомога за інвалідністю (Disability Allowance). За словами організацій, окремих людей можуть поставити перед вибором: відмовитися від грошової підтримки або втратити можливість і надалі проживати в державному житлі.

У листі також ідеться про те, що людям, яким дозволять залишитися в державному житлі, можуть запропонувати переїзд до інших регіонів Ірландії. Це, на думку авторів звернення, може позбавити їх доступу до звичних медичних послуг, сервісів для людей з інвалідністю та вже сформованих мереж підтримки, а також зруйнувати результати інтеграції в місцеві громади.

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Крім того, існує ризик розділення сімей. Якщо людині з інвалідністю дозволять залишитися в державному житлі, а її родичів, які здійснюють щоденний догляд, зобов’яжуть виїхати, це матиме серйозні наслідки.

У зверненні наголошується, що подібний розвиток подій спричинить «значні порушення неформальної системи догляду», посиливши навантаження як на людей з інвалідністю, так і на членів їхніх сімей.

Форум також висловив сумніви щодо того, як люди з інвалідністю зможуть скористатися урядовим механізмом переходу на новий імміграційний статус після завершення дії режиму тимчасового захисту. В організації вважають, що вимоги щодо мінімального рівня доходу та наявності власного житла можуть зробити цей механізм недоступним для багатьох людей з інвалідністю, які не відповідатимуть встановленим критеріям.

У листі, адресованому прем’єр-міністру Майклу Мартіну, зазначено, що продовження режиму тимчасового захисту в ЄС гарантує його отримувачам право на законне перебування в Ірландії в короткостроковій перспективі. Водночас організації закликали уряд чітко визначити, які механізми підтримки діятимуть після остаточного завершення програми тимчасового захисту.

Автори звернення також нагадали про взяті урядом зобов’язання щодо забезпечення прав людей з інвалідністю та розвитку інклюзії, закріплені у Програмі уряду, Національній стратегії з прав людини для людей з інвалідністю, а також у рамках головування Ірландії в ЄС.

Організації закликали Мартіна гарантувати, що державні зобов’язання перед людьми з інвалідністю однаковою мірою поширюватимуться і на українців, які перебувають в Ірландії за програмою тимчасового захисту. Вони також повторно наголосили на необхідності зберегти державне забезпечення житлом доти, допоки триває війна в Україні.

Крім того, представники організацій звернулися з проханням провести зустріч із підрозділом з питань інвалідності при Департаменті прем’єр-міністра Ірландії для обговорення озвучених проблем.

Правила для українських біженців за кордоном — останні новини

До слова, через нові законодавчі ініціативи у США українці зі статусом TPS могли втратити право на роботу 22 липня, але суд у Массачусетсі тимчасово зупинив це рішення до очікуваного остаточного вердикту 5 серпня. Термін дії самої програми TPS спливає 19 жовтня, а рішення про її подовження має бути ухвалене до середини серпня.

Своєю чергою у швейцарському кантоні Цюрих пропонують змінити правила соцпідтримки для українців зі статусом S, залишивши їх на спеціальній системі виплат замість переходу на стандартну допомогу навіть після п’яти років проживання.

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