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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Далай-лама невдовзі оголосить рішення щодо свого наступника: що відомо

2 липня відбудеться зустріч найстарших тибетських релігійних старійшин, яких називають ламами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Далай-лама

Далай-лама / © Associated Press

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама, чиє офіційне ім’я Тензін Г’яцо, незадовго до свого 90-річчя виступить з посланням, в якому оголосить рішення щодо того, чи буде у нього наступник.

Про це повідомив уряд Тибету у вигнанні, передає NDTV.

Очікується, що чернець, лауреат Нобелівської премії миру, відсвяткує своє 90-річчя 6 липня з величезним натовпом на півночі Індії, де він перебуває з моменту, коли залишив батьківщину, тікаючи від китайських військ у 1959 році.

Він сказав, що його знаменний день народження також стане часом, щоб заохотити людей планувати майбутнє без нього та вирішити, чи хоче тибетський народ з часом мати ще одного Далай-ламу.

Голова уряду Тибету Пенпа Церинг, що базується в гімалайському містечку Маклеод-Гандж в Індії, заявив, що 2 липня відбудеться зустріч найстарших тибетських релігійних старійшин, яких називають ламами.

«Відбудеться коротка зустріч усіх головних лам, яких буде близько дев’яти, з Його Святістю (Далай-ламою)», — сказав Церинг журналістам, додавши, що після цього вони відкриють релігійні збори.

Також він додав, що на відкритті релігійної конференції буде відеозвернення Далай-Лами.

Не було надано жодних подробиць щодо того, яким буде це послання, але серед тибетців у вигнанні існує широка підтримка збереження посади Далай-лами.

Далай-лама вже заявив, що якщо «досягнуто консенсусу щодо продовження існування інституту Далай-лами», то відповідальність за визнання наступного лідера візьме на себе офіс Далай-лами у Маклеод-Ганджі.

Він також чітко дав зрозуміти, що будь-який наступник обов’язково «народиться у вільному світі».

Багато тибетців у вигнанні бояться, що Китай призначить наступника, щоб посилити контроль над територією, на яку він ввів війська у 1950 році.

Ім’я нинішнього Далай-лами було ідентифіковано в 1936 році, коли у віці двох років він пройшов тест, вказавши на предмети, що належали попередньому власнику поста.

Його проголосили 14-м перевтіленням Далай-лами, і ця традиція передавання духовної влади сягає корінням понад 600 років.

Нагадаємо, після смерті Папи Римського Франциска у Ватикані кардинали обрали нового главу Католицької церкви. Ним став кардинал Роберт Превост зі США, який узяв собі ім’я Лев XIV.

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