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Далекобійна зброя від США та російська політика геноциду на Донбасі: головні події ночі 27 травня

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Далекобійна зброя від США та російська політика геноциду на Донбасі: головні події ночі 27 травня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 27 травня:

  • Сполучені Штати та Україна обговорюють постачання далекобійної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS). Читати далі –>
  • Через нестриману вчасно агресію Росії, яка уже вісім років веде війну проти України, регіон Донбасу, де тривають найзапекліші бої, може стати безлюдним. Читати далі –>
  •  Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку запропонували США,  щодо запровадження додаткових санкцій Організації Об’єднаних Націй проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет. Читати далі –>
  • В окупованому Бердянську росіяни намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Читати далі –>
  • Від п’ятниці, 27 травня, автомобілі з іноземними номерами зможуть заправлятися на АЗС в Угорщині тільки за роздрібними цінами, які значно вищі від фіксованих державою. Читати далі –>

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