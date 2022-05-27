Далекобійна зброя від США та російська політика геноциду на Донбасі: головні події ночі 27 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 27 травня:
- Сполучені Штати та Україна обговорюють постачання далекобійної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS). Читати далі –>
- Через нестриману вчасно агресію Росії, яка уже вісім років веде війну проти України, регіон Донбасу, де тривають найзапекліші бої, може стати безлюдним. Читати далі –>
- Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку запропонували США, щодо запровадження додаткових санкцій Організації Об’єднаних Націй проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет. Читати далі –>
- В окупованому Бердянську росіяни намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Читати далі –>
- Від п’ятниці, 27 травня, автомобілі з іноземними номерами зможуть заправлятися на АЗС в Угорщині тільки за роздрібними цінами, які значно вищі від фіксованих державою. Читати далі –>
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