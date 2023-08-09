Далекобійні ракети від США: європейський дипломат назвав людину, яка гальмує постачання

Байдену потрібно зрозуміти, що його перемога на виборах президента США 2024 року залежить від успіху України на полі бою.

Шведський дипломат та економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд вважає, що адміністрація чинного президента США повинна спрямувати всі військові ресурси включно з далекобійними ракетами до України, оскільки від успіху ЗСУ на полі бою залежить і політична кар’єра Джо Байдена.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Президенту Байдену потрібна перемога України для перемоги на президентських виборах наступного року. Тому він повинен спрямувати всі військові ресурси США до України. Але, мабуть, він цього не розуміє, і цього явно не розуміють його помічники. Людина, яка блокує постачання зброї до України, - це радник із національної безпеки Джейк Салліван”, - підкреслив європейський дипломат.

Андерс Ослунд також вважає, що США не мають жодних причин не передавати ракети великої дальності ATACMS, оскільки мають їх багато і продають іншим країнам.

“Це просто дисфункція уряду США. Це несерйозна політика”, - зазначив він.

Шведський дипломат нагадав, що і Британія, і Франція вже передали свої далекобійні ракети, на відміну від США та Німеччини, хоча водночас останні країни надають більше військової підтримки Україні.

“Чому США й Німеччина не забезпечують тим, що надають Велика Британія і Франція? І принаймні у США їх набагато більше, ніж у будь-кого іншого. Отже, проблема в тому, що їм потрібно більше думати про свої зовнішньополітичні інтереси. Якщо ви цього не робите, ви припускаєтеся помилки”, - резюмував Андерс Ослунд.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена непублічно обговорюють, чи варто надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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