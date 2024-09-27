Далекобійні удари по Росії: чи отримає Зеленський дозвіл від США — The Times

Байден підтвердив подальшу підтримку України, але не дав відповіді на прохання Зеленського щодо далекобійних ракет.

Адміністрація президента США Джо Байдена не ризикує надавати дозвіл на удари по території Росії далекобійними західними ракетами через погрози російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє видання The Times, підбиваючи підсумки візиту до США президента України Володимира Зеленського.

У виданні нагадали, що з проханням зняти обмеження на використання ракет Storm Shadow і ATACMS для ударів по російських військових цілях розташованих глибоко на території Росії президент Зеленський звертався під час особистої зустрічі з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Український президент також обговорив необхідність надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіусу дії під час зустрічі з американськими сенаторами, при цьому республіканець Ліндсі Грем навіть підтримав це прохання.

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В результаті Байден підтвердив подальшу підтримку України, оголосивши про пакет військової допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів, який включає перші поставки високоточних планувальних бомб JSOW для ураження російських сил на відстані 100-120 км.

"Однак не було оголошено про зміну позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіусу дії і це сталося менш ніж через 24 години після того, як президент Путін попередив, що масштабна повітряна атака на Росію з боку підтримуваної Заходом України може спровокувати ядерну відповідь", - наголосили у The Times.

Нагадаємо, українські експерти вважають, що крилаті авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), про передавання яких Україні повідомив президент США Джо Байден, можна легко перетворити на крилаті ракети великої дальності.

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