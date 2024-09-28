Далекобійні удари України по Росії західною зброєю: у РФ істерика - ISW

Навіть невелика кількість успішних далекобійних ударів України може мати асиметричні наслідки для російських сил.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення дальніх ударів по військових об'єктах в Росії. Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по Росії можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні наносити такі удари", - зазначили в ISW.

Аналітики навели статтю газети The New York Times (NYT), посилаючись на неназваних американських чиновників, у якій йшлося, що оцінки американської розвідки применшують ефект українських ударів по Росії з ракетних систем великої дальності, наданих США, Британією і Францією.

У Росії стурбовані тим, що переміщення складів боєприпасів та інших критично важливих об'єктів зберігання далі від лінії фронту і за межі досяжності систем, наданих Заходом, вплине на наступальні можливості в Україні. А офіційні особи, близькі до високопоставлених російських дипломатів, нещодавно заявили, що Путін, можливо, сумнівається у впливі свого ядерного брязкання на західних політиків. Однак в ISW не виключають, що очільник Кремля може продовжувати використовувати таку риторику, якщо оцінить, що "інформаційні операції і надалі матимуть хоча б мінімальний вплив на західних політиків".

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"Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіусу дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що США та інші західні уряди вагаються, чи давати Україні дозвіл на використання наданих Заходом систем для завдання ударів по цілях в Росії через попередні оцінки, що ризик відплати за такі удари переважає можливі вигоди, які Україна могла б отримати від таких ударів", - йдеться у звіті.

Американські аналітики зауважують, що Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися розмови про використання Україною далекобійних систем. В ISW не виключають, що Кремль може мати намір активізувати ці операції, оскільки "це може підтримати інші цілі Кремля щодо дестабілізації європейських країн і підриву військової готовності НАТО".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі припустив, коли Україна може отримати дозвіл.

Новини ТСН 00:00 28 вересня. Зеленський в США, ситуація на фронті

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