Далекобійних ударів буде більше: Вашингтон схвалив майбутній продаж Україні систем JDAM-ER

Держдепартамент США погодив продаж зброї Києву

Уряд Сполучених Штатів зробив черговий крок для посилення обороноздатності України, погодивши масштабну угоду на постачання американського високоточного озброєння.

Про деталі цього контракту повідомило Бюро військово-політичних справ Державного департаменту США.

Що передбачає контракт на 373 млн доларів

Згідно з офіційним документом, український уряд звернувся із запитом на придбання понад півтори тисячі систем переобладнання для авіабомб. Зокрема, йдеться про 1200 комплектів хвостових частин типу KMU-572 та ще 332 комплекти типу KMU-556 для систем Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Окрім самих хвостових систем, які перетворюють звичайні вільнопадаючі бомби на високоточну зброю, угода включає великий перелік супутнього обладнання. Україна отримає системи підривників FMU-139, запасні та ремонтні частини, необхідні витратні матеріали, програмне забезпечення для зброї, а також інженерну, технічну та логістичну підтримку від уряду США і підрядників.

Головним виконавцем цього замовлення виступить американська аерокосмічна корпорація Boeing, виробничі потужності якої розташовані у Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Як JDAM-ER змінять ситуацію на фронті

Абревіатура JDAM-ER (Extended Range) означає обладнання розширеної дальності. Такі комплекти дозволяють крилатим авіабомбам вражати цілі на відстані понад 70 кілометрів. Це дає змогу українській авіації завдавати нищівних ударів по ворожих позиціях, командних пунктах і складах без заходу в зону ураження більшості російських систем протиповітряної оборони ближнього радіуса.

У Держдепі підкреслили, що запропонований продаж повністю відповідає цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, підтримуючи партнера, який є гарантом політичної стабільності у Європі.

«Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для виконання місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним потенціалом протиповітряної оборони», — йдеться в офіційному релізі.

Також американські посадовці наголосили, що українські Збройні сили не матимуть жодних труднощів з інтеграцією цього обладнання у свої підрозділи. Сама угода не змінить базовий військовий баланс у регіоні та жодним чином не вплине на рівень боєготовності армії США.

