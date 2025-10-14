Росія / © Associated Press

Галузь виробництва та перероблення полімерів в Росії увійшла у фазу глибокої та затяжної стагнації, що триває з 2022 року. Виробництво стрімко падає, інвестиції скорочуються, а за перше півріччя 2025 року свою діяльність припинили майже 900 компаній.

Про це пише служба зовнішньої розвідки України.

Індекс випуску продукції демонструє спад у 18 із 30 підсекторів галузі. Статистика свідчить про системну кризу:

з січня по липень 2025 року виробництво скоротилося на 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року;

у липні падіння у виробництві листів, плівок та труб сягнуло 11 — 14%;

за першу половину 2025 року в галузі було закрито 874 компанії.

«Попит знижується, а слабкий рубль, висока ключова ставка та дорога вартість кредитів стримують інвестиції в оновлення потужностей — минулого року вони впали майже на 30%», — наголошують у розвідці.

Чому виникла криза: комплекс причин

Занепад галузі спричинений цілою низкою факторів, які накопичувалися роками і загострилися в умовах санкцій та війни. Серед головних причин:

брак вітчизняного обладнання та неможливість імпортувати західне;

гострий кадровий дефіцит через мобілізацію та відтік фахівців;

низька продуктивність праці;

відсутність зв’язку між наукою та виробництвом.

Новий удар: як влада РФ погіршить ситуацію

На тлі цієї кризи російське Міністерство природи готує новий удар по виробниках. Планується збільшити ставки екологічного збору у 5 разів (з 3,48 до 23,82 тисячі рублів), а також підвищити норматив утилізації з 25% до 50%.

Такі зміни означатимуть для виробників різке зростання витрат, що неминуче призведе до подальшого підвищення цін на кінцеву продукцію для споживачів та може спровокувати нову хвилю закриття підприємств.

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський заявив, що Росія обрала приречений на провал шлях подолання паливної кризи, на відміну від України. Він протиставив український ринковий підхід (дерегуляція та низькі податки), який дозволив швидко подолати кризу, російському шляху з талонами та адміністративними обмеженнями, що копіює досвід Ірану та Венесуели.

За прогнозом експерта, це призведе до повернення РФ до радянських практик: люди менше їздитимуть через нестачу бензину, а логістика скоротиться.