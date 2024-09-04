Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, перебуваючи з робочою поїздкою у Владивостоці на Далекому Сході Росії, нагадав західним союзникам України про "червоні лінії", які не можна перетинати.

Про це він говорив у коментарі кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну у відповідь на запитання про можливе рішення адміністрації Байдена постачати Україні ракети повітря-земля JASSM з дальністю до 900 кілометрів, які запускаються з винищувачів F-16.

“Мене вже ніщо не здивує. Американці перетнули той поріг, який самі для себе позначили. Їх під’юджують. І Зеленський, звісно, користується цим”, – сказав вірний соратник російського президента Путіна.

Водночас Лавров згадав про жарти стосовно російських “червоних ліній”.

“Не треба жартувати про наші “червоні лінії”. Вони [американці] прекрасно знають, де вони проходять”, – сказав він.

Очільник російського МЗС, скориставшись послугами пропагандиста, спробував заспокоїти російське населення тим, що розмови про постачання потужної далекобійної зброї Україні є лише елементом передвиборної боротьби у США в гонці за президентське крісло, під час якої демократи намагаються продемонструвати свою “крутість”.

Нагадаємо, нещодавно екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що український наступ у Курській області показав, що уявлення про "червоні лінії" Путіна виявилося хибним.

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