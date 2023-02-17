Дали пачку пельменів за загиблого сина: в РФ родині окупанта віддячили принизливим подарунком (фото)

В російській Туві місцева влада в селі Алдан-Маадир віддячила родині ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів.

Про свій подарунок місцеві чиновники повідомили у соцмережі і зазначили, що приурочили його до Нового року, який в Туві святкують 17 лютого за місячним календарем "Шагаа".

Пельмені сім'ї загиблого мобілізованаго дали у межах акції "Ліпи добро".

Такий подарунок отримала Валентина Ондар – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. На війні в Україні перебуває і другий син Валентини.

Другу пачку пельменів чиновники вручили багатодітній сім'ї Ондар А.А., судячи з прізвища, вони також родичі загиблого окупанта.

Родині загиблого окупанта віддячили пачкою пельменів, фото / Історико-краєзнавча філія в с. Алдан-Маадир

Нагадаємо, на початку лютого вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу та звані "волонтери" роздали намародерені шуби. Своєю чергою, вдови були щасливі такому обміну – шубу за чоловіка, і щиросердно дякували за "неочікуваний подарунок". Та таким "подарунком" жінки не довго тішились, адже після фотосесії у пропагандистських ЗМІ "волонтери" забрали шуби назад.

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