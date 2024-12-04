"Дам пістолет, застрелишся?": Кадиров познущався з українського полоненого

Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров під час прямої лінії у Грозному запропонував застрелитися українському військовополоненому.

Відповідне відео опублікували російські Telegram-канали.

На розмову одіозного чеченського лідера з жителями цього регіону РФ охорона Кадирова привезла 12 українських полонених.

Ставленик Кремля цинічно взявся пояснювати агресивну війну, яку веде Росія проти України, тим, що українці повірили американцям і "почали воювати" з "братнім" російським народом.

"Пішов воювати проти Росії, повірив американцям. Росіяни і українці завжди були братами, дон. Пішов проти свого народу, захищаючи інтереси американські, натівські. І в результаті потрапив у полон. Краще помер би там, ніж потрапити в полон", – сказав Кадиров.

Після цього очільник Чечні запропонував полоненому застрелитися.

"Я тобі дам зараз пістолет, застрелишся?" — сказав він чоловікові, обличчя якого не показували. Той відповів відмовою.

Кадиров також відвідав в'язницю, де утримують українських військовополонених, та знову оголосив свою ідею використовувати їх як живий щит для захисту військових та стратегічних об’єктів.

"Треба їх на об'єктах, які зняли американські супутники, на дахи поставити їх усіх. Нехай охороняють нашу територію", — сказав Кадиров.

Нагадаємо, раніше очільник російської Чеченської республіки Рамзан Кадиров зізнався, що українських військовополонених уже використовують як живий щит для прикриття “стратегічних об’єктів”.

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