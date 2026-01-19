Данія бойкотує Давос через суперечку за Гренландію – Bloomberg

Давос 2026 / © Associated Press

Данія пропустить Всесвітній економічний форум у Давосі через загострення конфлікту навколо Гренландії.

Про це із посиланням на офіційні джерела повідомив Bloomberg.

Представники уряду Данії ухвалили рішення не брати участь у цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі на тлі загострення суперечки щодо Гренландії, яка посилила напруженість у трансатлантичних відносинах.

«Представники данського уряду були запрошені цього року, і будь-яке рішення про присутність є виключно питанням відповідного уряду», — йдеться у заяві Форуму, переданій Bloomberg. «Ми можемо підтвердити, що уряд Данії цього тижня у Давосі представлений не буде».

Конфлікт навколо Гренландії загострився минулими вихідними після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито на товари восьми країн НАТО. Це спровокувало Європейський Союз розглянути можливість введення мит на американські товари на суму 93 мільярди євро (108 мільярдів доларів).

У суботу Трамп оголосив про намір ввести 10% мито з 1 лютого та підвищити його до 25% у червні, якщо не буде досягнута домовленість щодо «придбання Гренландії». Таку заяву президент США зробив після того, як зазначені країни повідомили, що проведуть символічні військові навчання НАТО на території Гренландії, яка має напівавтономний статус у складі Данії, для захисту острова від можливих загроз з боку Китаю та Росії.

Суперечка навколо стратегічного арктичного острова підкреслює чутливість геополітичної ситуації в регіоні та потенційний вплив на відносини між США та союзниками по НАТО.

