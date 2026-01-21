Данія дала чітку відповідь США щодо Гренландії: Трамп хоче почути особисто

Дональд Трамп / © Associated Press

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен категорично відкинув можливість переговорів щодо продажу Гренландії США.

Про це пише Bloomberg.

Заява очільника данського зовнішньополітичного відомства пролунала після того, як президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі вимагав чіткої відповіді від Дані чи Європи.

«У них є вибір — ви можете сказати „так“, і ми будемо дуже вдячні. Або ви можете сказати „ні“, і ми запам’ятаємо», — пригрозив американський президент.

Міністр закордонних справ Данії заявив, що його країна не вступатиме «в жодні переговори на основі відмови від фундаментальних принципів».

«Це те, чого ми ніколи не зробимо», — сказав Ларс Лекке Расмуссен.

Він додав, що «само собою зрозуміло», що данці чітко відкидають передачу Гренландії США.

Коли пізніше в середу Трампа запитали про зауваження Расмуссена, він сказав, що хоче особисто почути думку Данії.

«Якщо він хоче сказати мені це, нехай він скаже мені це в обличчя», — сказав Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

При цьому американський президент додав, що обговорить це питання з Рютте, якого він вважає «відверто кажучи, важливішим» за данських чиновників.

Нагадаємо, після зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про досягнення принципових домовленостей з керівництвом НАТО щодо використання Гренландії та Арктики.