Данія допоможе виробнику українських ракет "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Виробництво палива для українських далекобійних ракет «Фламінго» буде відбуватися в Данії.

Про повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

«Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі», — заявив він журналістам.

За словами міністра, виробництво палива буде розташоване поблизу данської авіабази Скайдструп, де базується флот винищувачів F-16 цієї скандинавської країни.

Тут розмістить свої виробничі потужності українська компанія Fire Point, виробник ракет «Фламінго», які президент Володимир Зеленський назвав найуспішнішою зброєю України.

У червні Зеленський заявив, що Україна веде переговори щодо спільного виробництва зброї з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Великою Британією та Литвою.

Данія непохитно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року та, за інформацією МЗС, наразі надала 10,13 млрд доларів військової підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 серпня, ймовірно, вперше було застосовано українські далекобійні ракети «Фламінго» для ударів по російській цілі у тимчасово окупованому Криму.