Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність Копенгагена до конструктивного діалогу щодо посилення безпеки в Гренландії, однак наголосила, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності королівства.

Заява пролунала після переговорів президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також на тлі повідомлень у ЗМІ про можливість надання Сполученим Штатам контролю над окремими ділянками Гренландії для розміщення військових баз.

Фредеріксен повідомила, що Данія перебуває в тісному контакті з НАТО і неодноразово обговорювала ситуацію з генсеком Альянсу – як до, так і після його зустрічі з Дональдом Трампом у Давосі. За її словами, Копенгаген відкритий до переговорів із союзниками з питань безпеки, інвестицій та економічної співпраці, але не щодо суверенітету.

“Лише Данія та Гренландія можуть ухвалювати рішення з питань, які їх стосуються. Королівство Данія прагне продовжувати конструктивний діалог із союзниками щодо зміцнення безпеки в Арктиці, зокрема в межах ініціатив США, за умови поваги до нашої територіальної цілісності”, – заявила прем’єр-міністерка.

Раніше повідомлялося, що в НАТО обговорюють сценарій, за якого США можуть отримати контроль над окремими територіями Гренландії для розміщення військової інфраструктури. Дональд Трамп також заявляв про наявність “рамкової угоди” з Альянсом щодо майбутнього Гренландії та Арктичного регіону.

Президент США неодноразово наголошував, що, на його думку, лише Сполучені Штати здатні гарантувати безпеку Гренландії, посилаючись на стратегічне розташування острова та значні запаси рідкісноземельних елементів.

Також на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Дональд Трамп розкритикував Європу, заявивши, що вона, на його переконання, “рухається не в правильному напрямку”.