Данія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС, застосувавши "ядерний варіант"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може позбутися права голосу в ЄС / © Associated Press

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Данія, яка починає головування в ЄС, вимагає застосувати увесь правовий арсенал проти Угорщини за порушення основних цінностей блоку. Зокрема, йдеться про застосування статті 7, так званого «ядерного варіанту» проти Будапешта

Про це повідомляє видання Politico.

«Ми продовжуємо спостерігати порушення [з боку Угорщини] фундаментальних цінностей. Ось чому ми продовжимо процедуру за статтею 7 та слухання щодо Угорщини», – заявила журналістам міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре в Орхусі, де Європейська комісія перебуває з візитом, оскільки Копенгаген перебирає на себе головування в Раді ЄС.

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Стаття 7 – це пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який не дотримується правил блоку. Загалом це вважається «ядерним» правовим варіантом, до якого ЄС ще не вдавався, незважаючи на те, що Брюссель заявив, що Угорщина порушила його закони.

Б'єрре сказала, що блок також повинен розглянути питання про обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які порушують європейське законодавство.

Як блокування Угорщини допоможе Україні

Ще одне важливе питання для Данії: розширення ЄС. Міністерка звернула увагу на постійне блокування Угорщиною вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що Данія «готова вивчити всі політичні та практичні рішення для руху вперед».

Якщо країни ЄС вирішать активізувати процедуру за статтею 7, вони можуть позбавити Угорщину права голосу з питань європейської політики, таких як розширення, тим самим позбавивши Будапешт можливості накласти вето на вступ України.

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Однак дипломати попереджають, що для просування вперед потрібна щонайменше сильна підтримка Парижа та Берліна для мобілізації решти блоку – підтримка, якої досі бракувало.

Оскільки Угорщина все ще категорично проти вступу України, існують припущення, що Європейська Комісія може вирішити продовжити розгляд заявки Молдови на вступ, офіційно розпочавши «групу» переговорів найближчими днями.

Молдова та Україна рухаються однаковими темпами до членства в ЄС, тому їх роз'єднання буде суперечливим. Б'єрре сказала, що Данія не готова розділити дві кандидатури на вступ: «Наша мета все ще полягає у відкритті першої групи разом з Молдовою та Україною», – сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина заблокувала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. На саміті лідерів, який відбувся нещодавно, не вдалося переконати угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати початок переговорного процесу.

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