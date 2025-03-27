Данія різко відповіла Трампу на заяву про Гренландію: "Це зайшло надто далеко"

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. / © Associated Press

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував останні заяви Дональда Трампа щодо претензій США на Гренландію, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.

Про це пише видання Yeni Safak.

“Я думаю, що це зайшло надто далеко — як щодо втручання у справи Гренландії, так і, що важливо, у нестачі поваги до гренландського населення”, — заявив Поульсен.

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Він наголосив, що майбутнє Гренландії визначає королівство Данії, до складу якого вона входить, і Сполучені Штати не можуть диктувати умови.

“Зараз є привід чітко дати зрозуміти, що ми не дозволимо американцям вважати, що вони можуть вирішувати, яким буде майбутнє королівства. Це рішення ухвалюється Данією, частиною якої є Гренландія”, — підкреслив міністр.

Заява пролунала у відповідь на слова Дональда Трампа, який напередодні знову заявив: “США мають отримати Гренландію. І я думаю, що ми її отримаємо”.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує цього тижня відвідати Гренландію. Він заявив, що поїздка має на меті не лише зустріч з дружиною, яка перебуває на острові, а й оцінку безпекової ситуації в регіоні.