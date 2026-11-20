Прапор Данії / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 листопада, влада Данії вирішила вислати військового аташе при посольстві Росії. Причиною став невдалий замах на американо-українського репера Kyivstoner, до якого, за даними слідства, причетні працівники російської дипмісії.

Про це повідомило данське медіа DR.

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Данія висилає дипломата РФ — що відомо

За інформацією видання, російський військовий аташе має залишити територію Данії протягом семи днів. Крім того, через інцидент із замахом посла Росії в країні викликали на допит до данського Міністерства закордонних справ.

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Рішення про видворення дипломата прокоментував міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

«Найрішучіша відповідь, яку Данія може дати, — це не потиснути один одному руки та підтримати Україну. Ми маємо намір продовжувати це робити», — заявив очільник МЗС.

Також очільник данського МЗС зазначив, що, попри чинні санкції Євросоюзу, росіянам досі занадто легко пересуватися Європою. Через це уряд Данії припиняє видавати громадянам РФ візи, у яких немає нагальної потреби, і закликає інші країни ЄС запровадити аналогічні обмеження.

Як зазначає DR, данські правоохоронці провели розслідування і вважають росіян у посольстві причетними до організації нападу. За даними медіа, у вересні в Данії готувався замах на громадянина України та США — репера, відомого під сценічним псевдонімом Kyivstoner.

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До планування цього злочину, здійсненого Росією, допомагали залучатися учасники забороненого в країні угруповання «Лойал то Фаміліа» (LTF).

Замах на Kyivstoner — останні новини

Нагадаємо, у Данії двоє місцевих жителів на замовлення російських спецслужб готували вбивство українського блогера та репера Слевіна Дадяна, відомого як Kyivstoner. Напад планували напередодні його концерту, але поліція встигла зірвати замах.

Ще раніше, у серпні цього року польські ЗМІ повідомляли, що завербований спецслужбами РФ росіянин у Польщі отримав завдання ліквідувати українського репера Kyivstoner, який має також американське громадянство.

За даними польських журналістів, російська ФСБ звинувачувала його в постачанні дронів, якими могли атакувати важливі об’єкти в Москві та біля неї. Сам музикант це заперечує.

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