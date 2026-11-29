Данія посилила правила для українських біженців: зміни з грудня 2026 року / © Associated Press

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Данія посилює умови для перебування українців під тимчасовим захистом. Зміни стосуватимуться насамперед нових заявників із регіонів України, які вважаються менш постраждалими від війни, а також умов працевлаштування та навчання українських дітей.

Про це йдеться на сайті парламенту Данії.

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«Пропозиція обмежує доступ до дозволів на проживання згідно зі Спеціальним законом України для осіб, які походять з менш постраждалих від війни районів України. Крім того, скасовуються певні спеціальні умови для переміщених осіб з України, щоб вони були більш рівними з іншими іноземцями», — йдеться в повідомленні.

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Водночас у тексті ухваленого закону конкретний перелік українських областей не зазначений. Його мають визначити згодом.

Всіх українців у Данії зобов’яжуть працювати до 37 годин на тиждень

Ще одна зміна стосується працевлаштування українців, які отримують соціальну допомогу та не відповідають вимогам щодо тривалості проживання і працевлаштування в Данії.

Для таких категорій іноземців уже діє трудовий обов’язок, який передбачає участь у трудовій діяльності або відповідних заходах до 37 годин на тиждень. Тепер ці правила поширять і на українців, які перебувають під спеціальним захистом.

Зміняться правила навчання українських дітей

Закон також передбачає скасування частини спеціальних умов, які запроваджували для українських дітей після початку повномасштабної війни. Зокрема, наприклад, можливість навчання українською або англійською мовою, а також дистанційного навчання.

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Пропонується, щоб частина положень законопроєкту набрала чинності 1 грудня 2026 року, а решта положень — 1 січня 2027 року.

Як додає The Copenhagen Post, згідно з дослідженнями, проведеними у лютому цього року, переважна більшість українських біженців у Данії — приблизно від 69% до 76% — бажають залишитися в країні, навіть якщо їхні рідні міста стануть безпечними. Молодші українці значно частіше бажають залишитися, ніж старші українці.

За даними видання, від 2022 року понад 68 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Данії, близько 48 тисяч мешкають тут і досі. Тоді як до повномасштабного вторгнення українців у Данії було всього 17 тисяч.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині почали вимагати «Резерв+» в українських чоловіків.

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