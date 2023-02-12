Данілов спрогнозував розвал РФ: "Стане набагато меншою"

На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Росія припинить своє існування в нинішніх межах.

Росія припинить своє існування в нинішніх межах. Найближчим часом відбудеться розвал Російської Федерації. На її території сформуються "вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан".

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафона 11 лютого.

Він провів аналогію із подіями 1991 року, коли представники деяких держав говорили, що Україна не може існувати самостійно.

"Це був виступ президента Буша 1 серпня 1991 року, і через 18 днів луснув СРСР, як стиглий херсонський кавун. Те саме буде і з Росією. Це буде обов'язково. Вона стане набагато меншою, і можливо, тоді в неї з'явиться якийсь розум", – нагадав Данілов.

Він також додав, що Росія – колоніальна країна, яка не скоро не існуватиме в нинішньому вигляді. Такі зміни відбудуться за будь-яких обставин.

"Буде вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан – все це буде найближчим часом, і до цього треба готуватися і не вдавати, що якщо у них є ядерна зброя, то цього не станеться", – сказав Данілов.

Водночас російське командування готує громадян до нової хвилі мобілізації.

Українські військові експерти вважають, що Росія вже не має ресурсу для масштабного наступу. Наразі ворог намагається активізувати наступальні дії на Донецькому плацдармі.

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