Данілов - про створення в РФ "добробатів": якщо і сформує, то там не буде жителів Москви чи Петербурга

Секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данілов впевнений, що у РФ не вдасться створити у кожному регіоні так звані "добровольчі батальйони".

Якщо Росія і сформує "добробати", то в тих регіонах, чий народ свого часу вона колонізувала, вважає Данілов.

Про це 27 липня в етері телемарафону на 1+1 сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Вони зараз зробили таку "кальку" (за принципом створення ТРО в Україні - ред.) і думають, що люди будуть добровільно йти на фронт. Вони не підуть добровільно. Вони підписують контракти. Зараз Росія збільшує максимальну кількість грошей, яке вона готова платити цим людям, які йдуть на війну на загибель. Ці суми в РФ почали сягати шалених цифр у порівнянні із тим рівнем життя, який є на їхній території. Я хочу звернути увагу, що ніякого "добровольчого батальйону" Москва чи Петербург не існує і навряд чи буде існувати. Навіть якщо вони будуть існувати на папері, там будуть якути, чуваши. Там будуть ті люди, чий народ вони колонізували свого часу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО повідомляли, аби зібрати більше живої сили, Росія почала створювати так звані "добровольчі батальйони". Для цього Міноборони ФР збільшує зарплати бійців контрактної служби, аби вони погодилися відправитися на війну до України. Також держава-терористка залучає до війська в’язнів, засуджених за кримінальними статями.

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