Данілов прокоментував атаку безпілотників на нафтовий порт в Ленінградській області

За словами Данілова, для українських безпілотників тисяча кілометрів - вже не є великою відстанню і зараз у РФ часто діє наша зброя.
Українські військові нещодавно вразили нафтовий термінал в Ленінградській області. А розташований він у понад тисячі кілометрів від нашої держави. Проте для України це вже не є великою відстанню.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як зазначається, в Ленінградській області розташований порт в селище Усть-Луга. Це місце неподалік Санкт-Петербургу, а також кордону з Естонією та Фінляндією.
За словами Данілова, для українських безпілотників тисяча кілометрів - вже не є великою відстанню і зараз у РФ часто діє наша зброя.
“Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури в Росії саме нашою рідною зброєю”, – наголосив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що жителі селища Усть-Лугаповідомили про вибух у районі нафтового термінала морського торговельного порту.
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