Данілов прокоментував атаку безпілотників на нафтовий порт в Ленінградській області

За словами Данілова, для українських безпілотників тисяча кілометрів - вже не є великою відстанню і зараз у РФ часто діє наша зброя.

Українські військові нещодавно вразили нафтовий термінал в Ленінградській області. А розташований він у понад тисячі кілометрів від нашої держави. Проте для України це вже не є великою відстанню.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як зазначається, в Ленінградській області розташований порт в селище Усть-Луга. Це місце неподалік Санкт-Петербургу, а також кордону з Естонією та Фінляндією.

За словами Данілова, для українських безпілотників тисяча кілометрів - вже не є великою відстанню і зараз у РФ часто діє наша зброя.

“Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури в Росії саме нашою рідною зброєю”, – наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що жителі селища Усть-Лугаповідомили про вибух у районі нафтового термінала морського торговельного порту.

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