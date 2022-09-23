Данілов прокоментував мобілізацію в Росії: ресурс охочих воювати в Україні вичерпався

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що до такого кроку Кремль прийшов, бо в країні вже повністю вичерпано ресурс охочих воювати в Україні.

Таку думку Данілов висловив в інтерв'ю "НВ".

Секретар РНБО наголосив, що в РФ так звані добровольчі батальйони вже формують три-чотири місяці, але очікуваного результату це не принесло. "Вони не мали можливості набрати відповідну кількість професійних людей для того, щоб вони йшли на війну", - наголосив він.

Після невдачі з "добровольцями" охочих брати участь у війні почали шукали у колоніях. Активно цим займалися представник групи Вагнера, які пропонували вирушити на фронт замість ув'язнення.

Він нагадав, що на другому етапі бажаючих воювати почали шукати у колоніях, але й там їх виявилося замало.

"Повірте, там безліч ув'язнених перебуває в колоніях Російської Федерації, але вони так само не мають бажання. Не кажу, що всі не мають бажання", - наголосив секретар РНБО.

Оголошену Путіним мобілізацію Данілов назвав наступним етапом.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу. З його слів, у межах мобілізації буде задіяно близько 1% мобілізаційного ресурсу. Він обіцяв, що студентів та учнів вишів часткова мобілізація не торкнеться.

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