Російський режим посилить свої інформаційні кампанії на Заході.

Російські диктатор Путін буде втручатися у вибори президента США 2024 року і це втручання буде набагато масштабнішим, аніж раніше.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю виданню The Times.

Данілов заявив, що штучний інтелект дозволив російським спецслужбам суттєво активізувати свої кампанії з дезінформації і це величезний крок уперед для Москви.

Секретар РНБО впевнений, що тепер російський режим посилить свої інформаційні кампанії на Заході, зокрема ті, які стосуються виборів президента США.

"Росія тепер має спеціальні підрозділи, що "присвячені" кожній країні, де відбуватимуться вибори. Мережа інформаторів і агентів Москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо. ФСБ продовжує постійно укладати контракти з європейськими злочинними угрупованнями", - зазначив Данілов.

Видання зазначає, що російські спецслужби щодня поширюють на різних платформах 166 млн дезінформаційних постів про Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конкурентка Трампа вважає його катастрофою.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.

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