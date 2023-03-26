Данілов відреагував на заяву Путіна: "Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники"

За його словами, білоруси це не схвалять.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники.

Так він прокоментував заяву Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в сусідній країні.

За словами Данілова, це максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства РФ.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - написав секретар РНБО у своєму Twitter.

Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі

Диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня країна завершує будівництво сховища для такого зброєння. Мовляв, Москване планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.

Тим часом високопоставлений чиновник адміністрації президент Джо Байдена вважає: немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю. Разом з тим він зазначив, що Москва і Мінськ вже деякий час говорять про передавання зброї.

Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що Путін мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення. Втім, вирішив поєднати розміщення "ядерки" в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

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